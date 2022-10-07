Гран-при Японии-2022. 2-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й в дождевой сессии
Сузука
7 октября 2022 года
2-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.41,935 (23 круга)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,235 (21)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,851 (23)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,899 (25)
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,252 (16)
6. Карлос Сайнс («Феррари») +1,269 (23)
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,598 (13)
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,798 (19)
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,949 (12)
10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,590 (16)
11. Шарль Леклер («Феррари») +2,774 (10)
12. Николас Латифи («Уильямс») +3,027 (16)
13. Алекс Албон («Уильямс») +3,104 (15)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,322 (25)
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,326 (23)
16. Ландо Норрис («Макларен») +3,950 (11)
17. Даниэль Риккардо («Макларен») +4,095 (9)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4,841 (21)
19. Пьер Гасли («Альфа Таури») +5,174 (13)
20. Мик Шумахер («Хаас») – не показал времени (0)
Гран-при Японии-2022. 1-я практика. Алонсо – 1-й под дождем, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
Шумахер пропустит 2-ю тренировку после аварии по окончании утренней сессии в Японии
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