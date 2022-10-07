Руководитель «Астон Мартин» о возможном уходе Хюлькенберга: «Подписание Друговича не означает расставание с Нико»

Майк Крак сообщил, что «Астон Мартин» может сохранить .

Немец является резервным пилотом команды и провел две гонки в 2022 году вместо . Недавно пригласил нового чемпиона «Формулы-2» на ту же роль, при этом Хюлькенберга связывают с переходом в «Хаас» на место основного гонщика.

«[Подписание Друговича] не означает, что мы говорим о расставании [с Хюлькенбергом]. Мы просто включили Фелипе в команду, и он станет одним из наших резервистов в следующем году. Посмотрим, что будет с основными и резервными гонщиками других команд. Мы не спешим.

Есть ли вероятность сохранить Хюлькенберга? Да, я бы не исключал», – заявил руководитель «Астон Мартин».

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