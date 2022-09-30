В вопросе состава пилотов на сезон-2023 в «Хаасе» выбирают между Шумахером и Хюлькенбергом (Bild)

Теги возможные переходы Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Мик Шумахер Авто

Руководство «Хааса» рассматривает двух кандидатов на оставшееся место в команде в следующем сезоне.

Кевин Магнуссен уже получил подтверждение того, что продолжит выступать за «Хаас» и в 2023 году. В то же время будущее Мика Шумахера пока находится под вопросом.

По информации Bild, в «Хаасе» сократили список претендентов до двух человек – и помимо Шумахера всерьез рассматривают кандидатуру Нико Хюлькенберга.

В «Хаасе» не собираются спешить с решением и окончательный выбор, скорее всего, будет сделан к Гран-при Мексики в конце октября.

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