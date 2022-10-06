Ландо Норрис: «Просто сказал, что помогать Риккардо – не моя работа, а люди восприняли это так, будто мы ненавидим друг друга»

Пилот рассказал, что его раздражают предположения болельщиков о натянутых отношениях с . И что это стало одной из причин слабых результатов австралийца, что и привело к его уходу из «Макларена», который случится в конце сезона:

«Мне кажется, все это началось просто из-за некоторых моих комментариев относительно того, что у Даниэля возникали проблемы с болидом «Макларена».

Я просто был предельно честен и сказал, что помогать Даниэлю – не моя работа. А люди по какой-то причине восприняли эти комментарии так, будто Даниэль мне не нравится, что мы с ним не друзья и вообще не ладим друг с другом.

Люди просто видят заголовки и хотят верить в то, что им кажется. Я не знаю, почему люди вообще могли в такое поверить».

Особенно сильно в глазах общественности нынешние взаимоотношения Норриса с Риккардо отличаются от того, как Норрису удалось сработаться с :

«Мы с Карлосом по-прежнему отлично ладим, он один из моих лучших приятелей в паддоке. Так что с точки зрения возможной дружбы между пилотами и даже напарниками, мы с Карлосом подняли планку довольно высоко.

И люди ждали, что то же самое будет с Даниэлем – ведь он забавный парень, мы во многом похожи…но этого не произошло.

Люди стали пытаться столкнуть нас лбами, чтобы со стороны это выглядело так, будто у нас есть конфликт. Да и начиналось все немного иначе. В свое время Карлос принял меня в команде с распростертыми объятиями, и именно он был более опытным пилотом.

В этот же раз все было немного иначе – ведь Даниэль приходил в команду уже в статусе большого пилота с огромным опытом, а за «Макларен» дольше выступал я. Так что да, некоторые детали действительно изменили ситуацию, и все сложилось не так, как у нас с Карлосом.

Но меня расстраивает, когда люди начинают говорить так, будто мы с Даниэлем ненавидим друг друга, что мы друг другу не нравимся и так далее. И я просто терпеть не могу то, что люди так думаю, просто потому что это неправда».

Хэмилтон и Ферстаппен – неудачники Гран-при Сингапура, Норрис на равных с победителем гонки в рейтинге Sports.ru

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