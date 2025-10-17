Тим Мейер снял кандидатуру с выборов президента ФИА

Один из кандидатов на пост президента ФИА объявил, что снимается с выборов.

Бывший стюард Тим Мейер заявил, что снимает кандидатуру с выборов президента ФИА. Американцу не удалось получить необходимую поддержку, чтобы оформить заявку на участие в выборах.

Отмечается, что проблемой для Мейера стало требование ФИА в виде формирования команды из 11 человек, включавшей в себя 7 кандидатов на пост вице-президента – которые должны представлять разные регионы.

Выбрать этих людей можно только из из списка людей, допущенных ФИА к работе во Всемирном совете по автоспорту. В него входят 29 человек – и только один (Фабиана Экклстоун – жена бывшего босса «Ф-1» Берни ) представляет Южную Америку. Экклстоун уже заявила о поддержке нынешнего президента Мохаммеда бен Сулайема. Представлять двух кандидатов запрещено.

Помимо Сулайема, среди кандидатов остаются бывшая гонщица Лаура Виллар и модель Виржини Филиппо.

Бен Сулайем останется единственным кандидатом на пост президента ФИА. Соперники не смогут собрать команду по правилам Федерации

