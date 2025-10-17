  • Спортс
  • Фернандо Алонсо: «Если кто и может преодолеть слабости болида, то это Ферстаппен»


Алонсо считает, что судьбу титула определят пилоты «Макларена».

Пилот «Астон Мартин» ответил на вопрос, кто выиграет титул в 2025 году.

«Трудно сказать. Мы все хотели бы заранее знать ответ на этот вопрос. Я бы сказал, что у обоих «Макларенов» есть небольшое преимущество с точки зрения набранных очков. Мне кажется, все решится между ними двумя [Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри].

Макс [Ферстаппен] – потрясающие пилот. Если кто и может преодолеть слабости болида, то это он. Так что посмотрим», – сказал Алонсо.   

Ферстаппен еще может выиграть пятый титул. Какие шансы на «величайший камбэк» в истории?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
