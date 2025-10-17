Исполнительный советник «Кадиллака»: «Взять двух опытных гонщиков – отличное решение. Надеюсь, они не будут врезаться в стены»

В «Кадиллаке» рассказали о работе Переса в симуляторе.

Исполнительный советник «Кадиллака » по инженерным вопросам Пэт Симондс поделился впечатлениями от первого опыта работы с Серхио Пересом .

«Чеко уже поработал в симуляторе, поскольку он не связан с другими командами. Мы провели с ним пару разговоров и затем поработали в симуляторе над мелочами, которые нужно получить от пилота.

К примеру, группа Эрика [Уоррена] занимается конструированием руля. Во время работы в симуляторе Чеко сказал, что хочет, чтобы руль ощущался по-другому. И это здорово, ведь теперь все можно подстроить под желания Чеко.

В случае с Валттери [Боттасом ] все немного по-другому, поскольку он все еще связан контрактом с «Мерседесом ». Они очень помогли нам и позволили упорядочить пару моментов – такие как предпочтения касательно руля и прочее.

В текущем положении нам очень повезло получить двух опытных пилотов, поскольку в следующем году гонщики столкнулся с немалой нагрузкой. Изменения регламента сделают борьбу более тактической. Нужны пилоты, которые будут способны продумывать свои действия, в то же время контролируя состояние шин и все в этом духе.

Поэтому подписание двух опытных гонщиков, которые, надеюсь, не будут слишком часто врезаться в стены, – это отличное решение для новой команды», – сказал Симондс.

