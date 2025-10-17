  • Спортс
1

Шарль Леклер: «В США у «Феррари» может появиться шанс на подиум благодаря формату со спринтом»

Леклер поделился ожиданиями от Гран-при США.

Пилот «Феррари» считает, что формат спринтерского уик-энда может помочь команде добиться хорошего результата на Гран-при США.

«У нас нет обновлений, благодаря которым мы могли бы подумать, что сделаем значительный шаг вперед. Но если нам удастся собрать все воедино, особенно в такой уик-энд, когда есть спринт, то у нас может появиться шанс. Надеюсь, мы сможем вернуться на подиум – нас там давно не было.

Сможем ли мы победить здесь, как и в прошлом году? Надеюсь, но в действительности, думаю, это нереалистично. Мы сделаем все возможное, чтобы повторить успех, но гораздо важнее сфокусироваться на мелочах и постараться убедиться в том, что мы делаем шаги вперед.

На данный момент мы уступаем «Ред Булл», «Мерседесу» и «Макларену» с точки зрения общего темпа. Но в такие уик-энды, когда у нас меньше возможностей заниматься подбором настроек, может появиться шанс показать особый результат. Нужно этим воспользоваться», – сказал Леклер.  

Расклады «Ф-1» в США: самая равная битва четырех команд за год?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
