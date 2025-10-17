Бывший кандидат в президенты ФИА Мейер: «В этот раз выборов не будет. Это иллюзия демократии»

Мейер назвал выборы президента ФИА иллюзией демократии.

Бывший кандидат в президенты ФИА и бывший стюард Тим Мейер заявил, что после того, как он был вынужден сняться с выборов, в бюллетене останется только одно имя.

«Наша кампания еще не окончена, как и наша миссия по защите целостности и репутации ФИА. Как же тогда выборы могут считаться завершенными, если до голосования осталось больше двух месяцев?

В этот раз выборов не будет. Не будет никаких дебатов по поводу идей, никакого сравнения взглядов, никакого анализа планов по управлению федерацией.

Будет только один кандидат – действующий президент [Мохаммед бен Сулайем]. Это не демократия. Это иллюзия демократии.

На протяжении нашей кампании мы говорили о честности, реформах и целостности, о том, чтобы вернуть ФИА ее членам. Но сегодня результат выборов доказывает, что мы очень далеки от этого идеала.

Когда результаты выборов определены еще до голосования, это не демократия, а театр. Когда у клубов-участников нет реального выбора, они становятся зрителями, а не участниками», – заявил Мейер.

