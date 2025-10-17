Ландо Норрис о «правилах папайи»: «Уверен, что подход «Макларена» лучше, чем у других»

Норрис высказался о командной тактике «Макларена».

Пилот «Макларена » заявил, что его устраивают «правила папайи», которые устанавливают условия для борьбы между напарниками в команде из Уокинга.

«Думаю, [то, что правила могут показаться сомнительными] это ваше мнение со стороны. Если бы я смотрел на все это со стороны, то, вероятно, в большинстве случаев придерживался бы такого же взгляда.

Но когда ты внутри команды, то понимаешь, что все довольно просто. Вы считаете, что [«правила папайи»] это множество правил и все в этом духе. Но нет. Их очень мало, и они очень простые.

Людям нравится много об этом говорить, постоянно поднимать этот вопрос, обсуждать, почему тут так, а здесь вот так. Но здесь все достаточно просто. Мы всегда понимали эти правила. Андреа [Стелла] все время говорит: мы можем задавать команде вопросы насчет этих правил.

Мы никогда не будем спокойно их воспринимать, ведь, мне кажется, таково мышление пилота. Мы с Оскаром [Пиастри] всегда будем подвергать правила команды сомнению, даже если это будет выглядеть однобоко.

Я понимаю, что у многих людей разные мнения и что они считают местами себя правыми. Но я твердо стою на своем: я, Андреа и Оскар уверены, что наш подход лучше, чем у других», – отметил Норрис .

