  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис о «правилах папайи»: «Уверен, что подход «Макларена» лучше, чем у других»
0

Ландо Норрис о «правилах папайи»: «Уверен, что подход «Макларена» лучше, чем у других»

Норрис высказался о командной тактике «Макларена».

Пилот «Макларена» заявил, что его устраивают «правила папайи», которые устанавливают условия для борьбы между напарниками в команде из Уокинга.

«Думаю, [то, что правила могут показаться сомнительными] это ваше мнение со стороны. Если бы я смотрел на все это со стороны, то, вероятно, в большинстве случаев придерживался бы такого же взгляда.

Но когда ты внутри команды, то понимаешь, что все довольно просто. Вы считаете, что [«правила папайи»] это множество правил и все в этом духе. Но нет. Их очень мало, и они очень простые.

Людям нравится много об этом говорить, постоянно поднимать этот вопрос, обсуждать, почему тут так, а здесь вот так. Но здесь все достаточно просто. Мы всегда понимали эти правила. Андреа [Стелла] все время говорит: мы можем задавать команде вопросы насчет этих правил.

Мы никогда не будем спокойно их воспринимать, ведь, мне кажется, таково мышление пилота. Мы с Оскаром [Пиастри] всегда будем подвергать правила команды сомнению, даже если это будет выглядеть однобоко.

Я понимаю, что у многих людей разные мнения и что они считают местами себя правыми. Но я твердо стою на своем: я, Андреа и Оскар уверены, что наш подход лучше, чем у других», – отметил Норрис.

«Макларен» прокатил главного гонщика США с «Ф-1» и потребовал с него $20 млн через суд
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoАндреа Стелла
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен о шансах на титул: «Надо было побеждать в Сингапуре. Отыгрываем у «Макларена» недостаточно много очков»
3 минуты назад
Шарль Леклер: «В США у «Феррари» может появиться шанс на подиум благодаря формату со спринтом»
6 минут назад
Гран-при США-2025. Расписание трансляций
2118 минут назад
Исполнительный советник «Кадиллака»: «Взять двух опытных гонщиков – отличное решение. Надеюсь, они не будут врезаться в стены»
30 минут назад
Фернандо Алонсо: «Если кто и может преодолеть слабости болида, то это Ферстаппен»
сегодня, 15:45
Джек Кроуфорд выступит за «Астон Мартин» в первой практике перед Гран-при Мехико
сегодня, 15:24
Бывший кандидат в президенты ФИА Мейер: «В этот раз выборов не будет. Это иллюзия демократии»
3сегодня, 15:16
Тим Мейер снял кандидатуру с выборов президента ФИА
сегодня, 14:45
Apple получила права на трансляции «Формулы-1» в США. Соглашение рассчитано на 5 лет
7сегодня, 14:31
Фернандо Алонсо: «Нужно использовать оставшиеся шесть гонок в качестве тестов и отдохнуть перед 2026-м»
1сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07