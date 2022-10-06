Тото Вольфф: «Нет 100-процентной уверенности, что «Мерседес» поборется за титулы в 2023-м»

Тото Вольфф поделился мыслями о шансах на чемпионство в 2023 году в личном и командном зачетах «Формулы-1».

«У меня нет 100-процентной уверенности, что мы будем бороться за титулы в следующем году. Надо работать. В нашей индустрии разворот – это как изменение курса нефтяного танкера. Сначала нужно добраться до корня проблем, проработать их на разных уровнях. «Мерседес» все еще этим занимается.

Нашли ли мы ответы на все вопросы? Нет, не нашли. Но, полагаю, в значительной мере мы поняли, чего не хватало», – сказал исполнительный директор команды.

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