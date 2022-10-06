Тото Вольфф: «Расселл будет сражаться за титулы, но, может, сначала случится 8-е чемпионство Хэмилтона»

предположил, что может выиграть титул позже .

Исполнительный директор не сомневается, что у новичка команды в будущем появится такой шанс, как и у семикратного чемпиона «Формулы-1».

«Мы просто должны предоставить пилотам машину, на которой они смогут выигрывать гонки и титулы. Если это получится, Джордж способен стать чемпионом мира, а Льюис – добавить еще один титул к своим семи. Все зависит от работы команды.

[Расселл] уже мог выиграть гонку в Бахрейне, когда два года назад запрыгнул в болид [вместо заболевшего Хэмилтона]. Джордж – прекрасная личность. Конечно, он надеялся, что будет побеждать в гонках и чемпионатах в «Мерседесе». Не повезло с моментом перехода, но он хотя бы продвинулся в группу середняков.

Время настанет. Он будет выигрывать гонки и сражаться за титулы. Я считаю, у него есть абсолютно все необходимое. Но, может, сначала случится новое чемпионство Льюиса», – отметил Вольфф.

Хэмилтон и Ферстаппен – неудачники Гран-при Сингапура, Норрис на равных с победителем гонки в рейтинге Sports.ru

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