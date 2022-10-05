На Гран-при Японии дождь ожидается в пятницу и воскресенье

На Гран-при Японии ожидается дождь. Согласно предварительным прогнозам, по ходу трехдневного гоночного уик-энда на «Сузуке» ожидается переменчивая погода.

В пятницу ожидаются сильные дожди – с уровнем осадков от 15 до 25 мм. При этом интенсивность дождя будет варьироваться. Температура воздуха будет находиться на отметке приблизительно в 18 градусов.

В субботу ожидаются наиболее благоприятные условия – температура поднимется до отметки в 22 градуса, осадков практически не ожидается.

В воскресенье же вновь ожидаются обильные осадки – в основном после полудня и ближе к вечеру. Шансы на дождь по ходу гонки оцениваются в 75 процентов.

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