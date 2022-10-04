Гоночный директор «Феррари» о финансовом скандале: «Это жизненно важный тест потолка расходов»

Гоночный директор Лоран Мекьес подчеркнул значение скандала вокруг потолка расходов для «Формулы-1».

«Ред Булл» и подозревают в превышении лимита бюджета на сезон-2021. Официальная информация от ФИА ожидается завтра, 5 октября.

«Это жизненно важный тест потолка расходов. И если мы не пройдем проверку, то, пожалуй, игра будет окончена, ведь последствия огромны.

Стоит ли сейчас говорить о наказаниях? Наверное, нет. Люди на трибунах, вероятно, хотят этого, и уважаем их мнение. Но пока мы не дошли этого, и есть, возможно, даже более ключевой аспект – есть ли нарушение? Крайне важно, чтобы ФИА в полной мере применила правила в том виде, в котором они сформулированы. А наказания – уже другая тема», – сказал Мекьес.

Специалист поделился мнением о том, что с финансами сезона-2021 ФИА разбирается спустя много месяцев после его окончания:

«Это один из недостатков регламента, и мы знаем, что у него есть другие плюсы и минусы. Пожалуй, даже важнее задаться вопросом, какое преимущество сохраняется на следующие сезоны. Мы хотели бы ответить на него в первую очередь.

Если регламент нарушили в 2021-м, какое преимущество команда получает в 2022-м, 2023-м? Как сделать так, чтобы в наказании был смысл?»

Гельмут Марко: «Вольфф воспользовался утечкой информации из ФИА о «Ред Булл», должно быть. Странно, что некоторые не смирились с Абу-Даби-2021»

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