Джордж Расселл о слишком раннем переходе на слики: «В той ситуации подумал, что нужно что-то делать»

Пилот подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что не жалеет о решении команды раньше всех перейти с промежуточных шин на слики.

Это решение оказалось неудачным, и Расселл терял слишком много времени на трассе, пока покрытие не высохло до нужного состояния.

«В тот момент я в любом случае просил команду о пит-стопе, чтобы перейти на новый комплект промежуточных шин. В такой ситуации я всегда доверяю команде, а команда мне. В команде посчитали, что в тот момент можно было перейти на слики и попробовать что-то сделать.

И в той ситуации я подумал – к черту все, нужно что-то делать. Иногда в таких ситуациях может тебя сильно расстраивать. Но в целом, сколько гонок в этом году мы уже провели, 17? Получается, что в 15 из них все прошло отлично. Невозможно всегда действовать иделаьно».

Позже Расселл стал участником небольшого столкновения с Миком Шумахером, в котором получил прокол колеса и был вынужден провести еще один пит-стоп:

«В таких условиях нужно порой быть дерзким. А без DRS, в таких условиях, обгонять практически невозможно. Мне вообще кажется, что ФИА стоит обдумать эту ситуацию, которая может сложиться на некоторых трассах. И здесь, и в Барселоне повороты слишком быстрые для обгонов».

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