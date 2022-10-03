Мик Шумахер: «Столкновение с Расселлом стоило мне очков, наверное»

Гонщик Мик Шумахер считает, что лишился очков из-за аварии с .

При попытке обгона со стороны пилота соперники столкнулись, после чего оба заехали в боксы из-за проколов и потеряли возможность попасть в топ-10.

«Конечно, жаль, ведь шанс был. Машина Джорджа была немного быстрее, однако, пожалуй, он выбрал неверное место для обгона. Я понимаю, что он хотел вернуться на сухую траекторию, но, к сожалению, она уже была занята мной, и мы столкнулись. Наверное, это стоило нам очков», – заявил Мик.

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«Не мне судить, я не стюард, – прокомментировал решение Шумахер. – Я не видел эпизод со стороны, поэтому трудно сделать точный вывод».

Мик также высказался о словах Джорджа. По радио британец сказал, что соперник защищался так, словно от этого зависела его жизнь:

«В той ситуации, в которой мы находимся, мы должны сражаться как за титул. Нам очень нужны очки. И, разумеется, если удерживаешь более быстрый болид позади, это плюс в резюме».

Также Шумахер заявил, что мог забраться в топ-6, если бы провел первый пит-стоп в режиме машины безопасности, как это сделал ехавший перед ним из :

«Я считаю, что Даниэль поступил абсолютно правильно, подождав один круг. Но как угадать в такой ситуации? Безусловно, мы могли рассчитывать на шестое место, если бы заехали в боксы кругом позже.

Но коммуникация с командой была отличной. Команда давала мне информацию, которая требовалась, чтобы принять правильное решение. И мы перешли на «слики» вовремя. Может, результат получился бы совсем иным, если бы пит-стоп случился через круг, но никто не мог этого знать».

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