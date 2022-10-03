Хэмилтон о возможных нарушениях «Ред Булл»: «Пока это слухи. Я полностью доверяю ФИА»

поделился мнением о предполагаемых нарушениях со стороны «Ред Булл».

Предполагается, что австрийская команда, как и «Астон Мартин», превысила лимит расходов на сезон-2021. ФИА пока не подтвердила данную информацию, но пообещала разобраться со всеми нарушениями, если они обнаружатся.

«Откровенно говоря, я не обращаю большого внимания. На данный момент это слухи. Я знаю недостаточно для того, чтобы дать разумный комментарий, у меня нет определенных мыслей.

Я горжусь своей командой, которая прилежно выполняет правила. И, если честно, я полностью доверяю [президенту ФИА] Мохаммеду [бен Сулайему] в плане его строгого и четкого отношения к регламенту.

Правила есть правила. Безусловно, мы должны серьезно воспринимать ситуации, которые могут влиять на эффективность болидов. Но, как я уже сказал, не знаю, правда это или нет. Посмотрим», – сообщил пилот .

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