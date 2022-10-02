Льюис Хэмилтон об ошибке на торможении: «Сильно корить себя не буду. Нужно возвращаться на трассу и стараться отыграться»

Пилот подвел итоги Гран-при Сингапура, признав, что неудачные результаты гонки на самом деле не отражают того, что на самом деле команда неплохо провела гоночный уик-энд.

«Нет, не отражает. Начинался уик-энд для нас очень неплохо, а вот закончился не лучшим образом. Я пытался что-то сделать, обгонять было очень трудно, а потом в седьмом повороте случилась блокировка колес – в такие моменты сердце просто замирает.

Я понимал, что в тот момент все уже было кончено, но что поделать, иногда такое случается. Сильно корить себя за ошибку я не буду. Нужно возвращаться на трассу и стараться отыграться. Пытаться снова и снова. Да, это был не лучший день, но мы постараемся отыграться в следующий раз.

Старт гонки получился сложным, а потом я застрял за Сайнсом. Я не знаю, почему он ехал так медленно. Но при этом я был недостаточно быстр, чтобы обогнать его в таких условиях. И просто сидел у него за спиной. Я думаю, что мог бы идти в одном темпе с лидерами, но застряв за Карлосом такой возможности у меня уже не было.

В конце же шла битва за то, кто первым решит перейти на слики. Я надеялся, что смогу воспользоваться ситуацией, и ждал момента. А потом случился инцидент с блокировкой колес и план вылетел в окно. Извиняюсь перед командой, но мы живем, чтобы идти дальше, так что я отыграюсь», – рассказал Хэмилтон.

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