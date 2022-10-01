Хэмилтон вызван к стюардам за предполагаемое нарушение правил, связанных с украшениями и экипировкой

Пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона вызвали к стюардам Гран-при Сингапура.
В качестве причины судьи указали «предполагаемое нарушение приложения L, статьи III Международного спортивного кодекса».
Данная статья связана с запретом на украшения, а также посвящена экипировке гонщиков: шлему, огнеупорной одежде, ремням безопасности и так далее.
Ранее ФИА ужесточила контроль за украшениями. Хэмилтон получил отсрочку на несколько гонок, после чего был вынужден удалить пирсинг перед Гран-при Великобритании.
Как сообщает Motorsport, вызов связан с пирсингом в носу, который Льюис не стал устранять по рекомендации врачей.
«Ф-1» победила Хэмилтона – Льюис все-таки вынул пирсинг из носа. Под угрозой дисквалификации ради безопасности
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