На Гран-при Сингапура «Макларен» привезет обновления болида только для Норриса

Пилот не видит причин в том, что на последние обновления будут установлены только на болид .

При этом, по словам Риккардо, ему новинки будут предоставлены на следующем этапе в Японии. На этапе в Сингапуре в «Макларене» будут тестировать обновленное днище болида и боковые понтоны.

«Ландо уже получил обновления. В Японии обновления будут уже у нас обоих, но здесь, с учетом нехватки времени, ресурсов, и так далее, их получит только он.

Полагаю, следующим будет вопрос, почему их получил именно он? Ну, во многом эти обновления также направлены на работу с машиной 2023 года. Причина в этом. Понятно, что Ландо будет в «Макларене» в следующем году, а я не. И с ним команда получит нужную ей обратную связь, понимая, в каком направлении им нужно двигаться в контексте следующего сезона. Причина в этом.

В этот уик-энд обновления получит Ландо, но насколько я знаю, на Гран-при Японии я получу точно такие же новинки. Думаю, это обновление станет для команды последним в этом году. Так что начиная с этапа в Японии остаток сезона мы все равно проведем в равных условиях», – рассказал Риккардо.

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