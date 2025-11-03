Жак Вильнев: «Способность признать ошибку – не слабость, а невероятная сила Норриса»

Вильнев назвал силой предполагаемую слабость Норриса.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев призвал не делать поспешных выводов о психологической устойчивости пилотов и привел в пример гонщика «Макларена » Ландо Норриса .

«Мы слишком торопимся с выводами о ментальном состоянии пилота, потому что судим по внешним проявлениям. Но внутри все может быть иначе.

Ландо всегда очень громко высказывался о собственных ошибках, даже если он не был [виноват], брал на себя ответственность. И все считали, что он очень слабый и подавленный.

Я же всегда думал: нет, на самом деле способность признать ошибку и заявить об этом – способ достичь прогресса. Ты делаешь шаг вперед и понимаешь ситуацию лишь в том случае, если берешь на себя ответственность – даже если ошибка не совсем твоя. Что можно сделать иначе, чтобы снова не оказаться в такой ситуации?

Это не слабость. Это невероятная сила – способность высказываться о подобных вещах. Однако в современном обществе и в социальных сетях тебя просто разносят: «О, смотрите, какой он слабый, он себя корит». Что ж, нет, это была не слабость», – порассуждал канадец.

«Нет, «правила папайи» очень хорошие». Штайнер пошутил о том, нужно ли «Макларену» ставить на Норриса – ранее Гюнтер призывал работать на Пиастри

Жак Вильнев о трудностях Пиастри: «Правда ли Оскар сделал шаг вперед или Норрис просто был не в форме? Пиастри достиг своего пика»