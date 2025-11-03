  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев: «Способность признать ошибку – не слабость, а невероятная сила Норриса»
0

Жак Вильнев: «Способность признать ошибку – не слабость, а невероятная сила Норриса»

Вильнев назвал силой предполагаемую слабость Норриса.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев призвал не делать поспешных выводов о психологической устойчивости пилотов и привел в пример гонщика «Макларена» Ландо Норриса.

«Мы слишком торопимся с выводами о ментальном состоянии пилота, потому что судим по внешним проявлениям. Но внутри все может быть иначе.

Ландо всегда очень громко высказывался о собственных ошибках, даже если он не был [виноват], брал на себя ответственность. И все считали, что он очень слабый и подавленный.

Я же всегда думал: нет, на самом деле способность признать ошибку и заявить об этом – способ достичь прогресса. Ты делаешь шаг вперед и понимаешь ситуацию лишь в том случае, если берешь на себя ответственность – даже если ошибка не совсем твоя. Что можно сделать иначе, чтобы снова не оказаться в такой ситуации?

Это не слабость. Это невероятная сила – способность высказываться о подобных вещах. Однако в современном обществе и в социальных сетях тебя просто разносят: «О, смотрите, какой он слабый, он себя корит». Что ж, нет, это была не слабость», – порассуждал канадец.

«Нет, «правила папайи» очень хорошие». Штайнер пошутил о том, нужно ли «Макларену» ставить на Норриса – ранее Гюнтер призывал работать на Пиастри

Жак Вильнев о трудностях Пиастри: «Правда ли Оскар сделал шаг вперед или Норрис просто был не в форме? Пиастри достиг своего пика»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoЖак Вильнев
logoФормула-1
психология
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Жак Вильнев о Норрисе в Мексике: «Такие уик-энды мы привыкли видеть от Ферстаппена. Ландо стал сильнее после холодного душа в Баку»
2 минуты назад
Юки Цунода: «Смог значительно улучшить результаты – Мекьес поддерживает меня»
8 минут назад
Журналист Барретто: «Гран-при Лас-Вегаса – лучшая возможность для «Феррари» прервать сезон без побед»
34 минуты назад
Льюис Хэмилтон о деятельности вне «Ф-1»: «Нельзя же работать каждый час своей жизни, иначе можно стать несчастным»
38 минут назад
Эдриан Ньюи: «Если на собрании инженеров не появляются новые идеи, то это просто трата времени»
сегодня, 10:25
Журналист Барретто: «Пиастри в теории должен снова быть быстрым в Бразилии»
сегодня, 09:47
Лоран Мекьес: «Ред Булл» не обращает внимания на чемпионат. Этот подход не изменится»
сегодня, 09:44
Норрис надел костюм Куартараро на Хэллоуин, чемпион MotoGP-2021 ответил фото в образе Ландо
сегодня, 09:17Фото
Джонни Херберт: «Норрис теперь на другом уровне, старт в Мексике был лучшим в карьере, сомнения в себе позади»
сегодня, 08:40
Кайл Ларсон стал двукратным чемпионом NASCAR
сегодня, 07:53
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото