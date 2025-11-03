Льюис Хэмилтон о деятельности вне «Ф-1»: «Нельзя же работать каждый час своей жизни, иначе можно стать несчастным»

Хэмилтон высказался о своих внегоночных проектах.

Пилот «Феррари » рассказал, что сторонние негоночные проекты не мешают его работе в «Ф-1».

«Это не то. Все могут отвлечься – тем или иным способом. Это вопрос того, как вы используете свою энергию и как балансируете. Нужно сохранять баланс, ведь нельзя же работать каждый час своей жизни, иначе можно стать несчастным.

Как найти, то, что вдохновит тебя и поможет двигаться вперед? Думаю, один из способов – изучение собственного творчества», – сказал Хэмилтон.

В частности, Льюис поделился впечатлениями от своего проекта – фонда Mission 44, который он основал для продвижения разнообразия и улучшения образования.

«Работа никогда не стоит на месте. Мне посчастливилось познакомиться с Нельсоном Манделой. Он боролся за других до конца своих дней.

Нужно вести за собой с определенным намерением. Не опускаться до уровня, до которого многие любят опускаться. Как сказала Мишель Обама: «Они движутся вниз, а мы – вверх».

На каждой встрече с потенциальным партнером я спрашиваю их, что они делают для того, чтобы действительно на что-то повлиять. Пока я жив, это будет вызовом для меня – и на этом пути будет еще много трудностей».

