  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон о деятельности вне «Ф-1»: «Нельзя же работать каждый час своей жизни, иначе можно стать несчастным»
0

Льюис Хэмилтон о деятельности вне «Ф-1»: «Нельзя же работать каждый час своей жизни, иначе можно стать несчастным»

Хэмилтон высказался о своих внегоночных проектах.

Пилот «Феррари» рассказал, что сторонние негоночные проекты не мешают его работе в «Ф-1».

«Это не то. Все могут отвлечься – тем или иным способом. Это вопрос того, как вы используете свою энергию и как балансируете. Нужно сохранять баланс, ведь нельзя же работать каждый час своей жизни, иначе можно стать несчастным.

Как найти, то, что вдохновит тебя и поможет двигаться вперед? Думаю, один из способов – изучение собственного творчества», – сказал Хэмилтон.

В частности, Льюис поделился впечатлениями от своего проекта – фонда Mission 44, который он основал для продвижения разнообразия и улучшения образования.

«Работа никогда не стоит на месте. Мне посчастливилось познакомиться с Нельсоном Манделой. Он боролся за других до конца своих дней.

Нужно вести за собой с определенным намерением. Не опускаться до уровня, до которого многие любят опускаться. Как сказала Мишель Обама: «Они движутся вниз, а мы – вверх».

На каждой встрече с потенциальным партнером я спрашиваю их, что они делают для того, чтобы действительно на что-то повлиять. Пока я жив, это будет вызовом для меня – и на этом пути будет еще много трудностей».

Сколько заработают пилоты «Ф-1» в 2026-м? $339 млн на всех, Ферстаппен впереди Хэмилтона на $5 млн
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Юки Цунода: «Смог значительно улучшить результаты – Мекьес поддерживает меня»
4 минуты назад
Журналист Барретто: «Гран-при Лас-Вегаса – лучшая возможность для «Феррари» прервать сезон без побед»
30 минут назад
Эдриан Ньюи: «Если на собрании инженеров не появляются новые идеи, то это просто трата времени»
сегодня, 10:25
Жак Вильнев: «Способность признать ошибку – не слабость, а невероятная сила Норриса»
сегодня, 10:22
Журналист Барретто: «Пиастри в теории должен снова быть быстрым в Бразилии»
сегодня, 09:47
Лоран Мекьес: «Ред Булл» не обращает внимания на чемпионат. Этот подход не изменится»
сегодня, 09:44
Норрис надел костюм Куартараро на Хэллоуин, чемпион MotoGP-2021 ответил фото в образе Ландо
сегодня, 09:17Фото
Джонни Херберт: «Норрис теперь на другом уровне, старт в Мексике был лучшим в карьере, сомнения в себе позади»
сегодня, 08:40
Кайл Ларсон стал двукратным чемпионом NASCAR
сегодня, 07:53
Лоран Мекьес: «Не переживаю по поводу смены регламента»
сегодня, 07:31
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото