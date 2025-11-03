Лоран Мекьес: «Ред Булл» не обращает внимания на чемпионат. Этот подход не изменится»

В «Ред Булл» отметили, что команду не волнует положение в чемпионате.

Руководитель «Ред Булл » заявил, что в команде продолжат не обращать внимания на положение в личном зачете, где Макс Ферстаппен занимает третью строчку.

«Мы не изменим подход. Мы не смотрели на положение в чемпионате пять гонок назад, не следили за ним перед Остином и после него.

На что мы обращаем внимания, так это на то, что в этот уик-энд [в Мексике] мы выложились не на 100 процентов, так что именно на этом мы и сконцентрируемся.

Весь фокус на то, чтобы понять, что бы мы могли сделать иначе, если бы вернулись в Мексику, и что мы можем вынести из всего этого перед Бразилией.

Все остальное? Чемпионат – это не более чем следствие. Для нас это ничего не меняет, будь мы далеко от лидера или близко к нему. Как команда мы хотим понимать, что смогли извлечь максимум из болида и что у нас есть все для победы.

В Мексике этого не вышло. Вот на чем нам нужно сконцентрироваться», – сказал Мекьес.

