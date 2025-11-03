Журналист Барретто: «Пиастри в теории должен снова быть быстрым в Бразилии»

Барретто предположил, что трасса в Бразилии подойдет Пиастри.

Журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто поделился мыслями о форме претендентов на титул – напарников по «Макларену » Ландо Норриса и Оскара Пиастри и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена – перед Гран-при Сан-Паулу.

«В прошлом году Норрис оказался сильнейшим из двух пилотов «Макларена», а сейчас набрал ход после победы в Мексике в доминирующем стиле.

Тем не менее Пиастри в теории должен снова быть быстрым, поскольку мексиканские условия с низким уровнем сцепления и скольжениями (из-за чего ему приходилось пилотировать по-другому, чтобы извлечь скорость из машины) сменятся на высокий уровень сцепления и прижимной силы (при котором он чувствует себя комфортнее) в Бразилии.

«Макларен» понимает, что «Ред Булл» сократил отставание, если говорить о трассах с высокой прижимной силой, и поэтому болиды цвета папайи вряд ли будут иметь такое преимущество, каким наслаждались в начале года, когда выиграли 12 из первых 15 Гран-при.

Преимущество сократится еще сильнее, если небеса разверзнутся – тогда «Ред Булл » и Ферстаппен станут явными фаворитами. Действующий и четырехкратный чемпион мира в прошлом году выдал одно из лучших выступлений в истории, выиграв под дождем после старта 17-м», – написал эксперт.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Жак Вильнев о трудностях Пиастри: «Правда ли Оскар сделал шаг вперед или Норрис просто был не в форме? Пиастри достиг своего пика»