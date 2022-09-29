Тото Вольфф: «Ауди» будет переманивать мотористов «Мерседеса», но «Ред Булл» беспокоит меня больше»

высказался о возможном уходе мотористов «Мерседеса» в «Ауди».

«Ауди» будет участвовать в «Формуле-1» с 2026 года. По словам исполнительного директора «Мерседеса», представляет более серьезную угрозу – в частности, из-за того, что базы обеих команд расположены в Великобритании неподалеку друг от друга.

«Пока никто из сотрудников не ушел в «Ауди», но возникнут ситуации, когда нынешние или бывшие специалисты перейдут туда, без сомнения. Рынок открытый, и между командами всегда происходит движение. Сотрудники также переходят от других производителей к нам, хотя мы не выпускаем пресс-релиз каждый раз, когда это происходит. Абсолютно нормальная ситуация.

Я считаю, что главным соперником был и остается «Ред Булл», и их база прямо за углом. Если говорить о переезде в Германию, барьер для ухода выше, и это не то, что беспокоит меня больше всего», – отметил Вольфф.

Также Тото поделился ожиданиями от борьбы с «Ауди»:

«Будет очень захватывающе. У них в Нойбурге фантастическая инфраструктура, самая современная. Они понимают, как давать результат, мы видели это в Ле-Мане. Не сомневаюсь, что они станут очень конкурентоспособными».

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