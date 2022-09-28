Эмерсон Фиттипальди: «Формуле-1» нужно больше команд – можно добавить две или три»

Двукратный чемпион «Формулы-1» считает, что гоночной серии стоит увеличить количество участников.

По мнению Фиттипальди, появление 11-й, 12-й и даже 13-й команды повысит интерес к гонкам и также поможет молодым и талантливым гонщикам чаще пробиваться в «Ф-1»:

«На мой взгляд, в «Формуле-1» должно быть больше команд, тогда и мест для пилотов станет больше. Они бы могли добавить еще две или даже три команды. Это дополнительные шесть мест для пилотов. У молодых гонщиков появилось бы больше возможностей пробиться в «Формулу-1».

В «Формуле-1» должно быть больше мест для пилотов. Вот, чего нам не хватает. Команд точно должно быть больше. В середине 70-х на некоторых Гран-при участвовало почти по 30 машин. Нужно увеличить количество болидов. В выигрыше будут спонсоры, фанаты, гонки станут лучше, их будет интереснее смотреть на телевизору – лучше будет и для молодых талантов, которые стремятся попасть в «Ф-1».

Фиттипальди добавил, что надеется на будущий успех – учитывая то, что в данный момент у Бразилии нет своих пилотов в «Ф-1». Действующий чемпион «Ф-2» Другович в следующем году будет резервным пилотом «Астон Мартин»:

«Да, его победа в чемпионате «Формулы-2» была очень важна для Бразилии. У Фелипе большой потенциал. И переход в в качестве резервного пилота – это отличная возможность. Надеюсь, у него все получится.

Бразилии нужны гонщики «Формулы-1». Нужна борьба за чемпионат. У Бразилии очень богатая история в «Ф-1», и я думаю, что Фелипе может стать следующим бразильским пилотом «Ф-1». Мой внук Энцо тоже неплохо выступает в «Формуле-2». Он уже второй бразильский пилот на пути в «Ф-1». Так что да, я думаю, что в ближайшем будущем в «Ф-1» появятся бразильские гонщики. Этого ждет вся страна».

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