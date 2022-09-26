Босс «Трассы Америк»: «Надеюсь увидеть Херту в «Ф-1», пусть и не в следующем году»

Руководитель автодрома в Остине Бобби Эпштейн ждет в «Формуле-1».

Пилот не будет выступать за в 2023 году, так как не заработал достаточное количество баллов для получения суперлицензии. Тем не менее, Эпштейн допускает переход Колтона в «Ф-1» в будущем.

«Не думаю, что заключительная глава в этой истории написана. Надеюсь, мы увидим его в «Формуле-1», пусть и не в следующем году. Мне бы очень хотелось, чтобы он оказался на решетке, особенно в конкурентоспособной команде. Это тоже важно», – заявил Бобби.

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