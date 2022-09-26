Джордж Расселл о шансах «Мерседеса» выиграть гонку в этом сезоне: «Возможно, назову этап в Остине»

Пилот поделился мнением о шансах команды все-таки выиграть Гран-при в нынешнем сезоне.

Расселл считает, что не стоит возлагать больших надежд на и что наиболее высокие шансы прервать серию без побед будут у «Мерседеса» в Остине, на .

«На самом деле я не уверен (где шансы на победу будут выше всего). Не могу назвать какие-то конкретные этапы, которые бы сразу приходили на ум. Может быть, интересно будет в Сингапуре. С другой стороны, как я уже говорил, исторически у «Мерседеса» обычно возникали трудности на этой трассе. А в этом году мы не лучшим образом в целом смотрелись на трассах городского типа.

Возможно, я назову этап в Остине. Мне кажется, что трасса в Остине должна лучше нам подойти – но я правда не знаю, так ли это», – рассказал Расселл.

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