Жан Тодт: «Цель «Феррари» очень близка. Может, в 2023-м будут шансы на титул»

Бывший президент ФИА Жан Тодт верит в шансы «Феррари» на чемпионство в 2023 году.

Тодт работал в Скудерии с 1994 по 2009 годы. Несмотря на титулы под руководством Жана, француз не стал давать советы нынешнему руководителю .

«В этом сезоне была создана отличная машина – значит, команда работает. Чего-то еще не хватает, и для победы необходимо идеально действовать во всем. Важно понять причины ошибок. Если они частно повторяются, что-то нужно поменять.

В определенный момент сезона у «Феррари» был лучший болид, но команда не использовала многочисленные возможности из-за разных проблем: машин безопасности, стратегии или надежности.

Все эры отличаются, и не могу поделиться с Бинотто какими-либо советами. Очень легко рассуждать, не зная ситуацию. «Феррари» работает хорошо. Может, люди не осознают, насколько конкурентоспособная борьба идет в чемпионате мира. Все или почти все хотели бы, чтобы «Феррари» вновь взяла титул, ведь личного чемпионства не было с 2007 года. Ожидания ферраристов огромны, но конечная цель очень близка. Может, в следующем году еще будут шансы», – отметил Тодт.

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