Пьер Гасли: «В своей ситуации я вижу только позитивные моменты»

Пилот «Альфа Таури» прокомментировал ситуацию относительно его будущего в «Формуле-1».

Контракт Гасли с «Альфа Таури» и системой рассчитан до конца 2023 года, однако руководство «Ред Булл» готово пойти французу навстречу и досрочно закончить сотрудничество, если найдет для француза замену.

Считается, что Гасли должен будет перейти в в следующем сезоне, а его место в займет Ник де Врис.

«В данный момент я никак не контролирую эту ситуацию. При этом именно с этими ребятами я выиграл свою первую гонку в «Формуле-1», именно они дали мне шанс попасть в «Ф-1».

Хотя это не значит, что я всю жизнь проведу в этой команде, ведь в «Ф-1» у меня есть цели и амбиции – бороться за самые высокие места. Это то, чего я хочу.

Я провел в «Альфа Таури» пять лет. Посмотрим, проведу ли я здесь еще один сезон. Но в данный момент план именно таков. И если это случится, я как и всегда буду выкладываться на 110 процентов.

Прежде чем мы сможем предметнее обсудить эту ситуацию, мне нужно уладить пару вещей. Но в моей ситуации я вижу только позитивные моменты. Посмотрим, что случится в ближайшие недели», – рассказал Гасли.

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