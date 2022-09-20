Де Врис готовится к Гран-при Сингапура на случай пропуска Албоном гонки

Ник де Врис может провести еще одну гонку «Формулы-1» в 2022 году.
В Италии де Врис заменял Алекса Албона в составе «Уильямса» и заработал два очка. Албону проводили операцию по удалению аппендикса, после чего Алекс провел ночь в реанимации из-за осложнений.
Как сообщает RacingNews365, в «Уильямсе» не исключают вариант, при котором Албон не успеет восстановиться к Гран-при Сингапура (30 сентября – 2 октября). В этом случае за руль FW44 вновь сядет де Врис. Ник посетит базу «Уильямса» для подгонки сиденья.
Следующий сезон нидерландец предположительно проведет в «Альфа Таури».
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