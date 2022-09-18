Ник де Врис о возможном переходе в «Альфа Таури»: «Я действительно встречался с Марко. Но в данной ситуации не все зависит от меня»

Резервный пилот «Мерседеса» Ник де Врис подтвердил факт переговоров о переходе в «Альфа Таури».

Де Врис выступил на Гран-при Италии, заменяя пропускавшего этап из-за проблем с аппендицитом Алекса Албона, и в своей дебютной гонке сумел финишировать 9-м, заработав 2 очка.

Недавно в немецкой и французской прессе появилась информация о переговорах де Вриса с «Альфа Таури» – гонщика видели в Австрии вместе с советником Гельмутом Марко. Позже появилась информация, что переход де Вриса в согласован, но формально зависит от перехода условий перехода Пьера Гасли в .

Также де Вриса связывали с возможным переходом в «Альпин» и «Уильямс».

«Не знаю, действительно ли нахожусь в таком выгодном положении, что могу сам выбирать команду. В значительной степени я не могу повлиять на ситуацию и она не находится под моим контролем.

Мы держались связь с «Альпин», начиная с июля. И я действительно буду проводить за них тесты на следующей неделе в Будапеште. Я полечу туда в понедельник. И как вчера сообщали разные издания, я действительно летал в Австрию, чтобы встретиться с . Это факты.

Могу сказать, что я буду рад месту призового пилота в любой команде. Посмотрим, как ситуация будет развиваться в ближайшие дни и недели. Как я уже сказал, в данной ситуации не все зависит от меня», – рассказал де Врис.

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