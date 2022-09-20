Карлос Сайнс: «Феррари» может завоевать титул в 2023-м – нужно выступать как «Ред Булл» в этом году»

Пилот «Феррари» предположил, что Скудерия поборется за титул в 2023 году.

– Думаю, да. Мы сражались бы за чемпионство в этом сезоне, если бы дела пошли лучше и нам везло чуть больше в начале года. Почему бы не считать, что в следующем сезоне появится новый шанс, и это возможно. «Феррари» совершила большой шаг вперед в сравнении с прошлым году и должна рассматривать такой вариант.

Основа у нас есть. Мы создали очень хорошую машину, команда прибавляет. Надо улучшить кое-какие вещи вроде надежности и стабильности. Но надо помнить, что в этом году мы боролись с «Ред Булл», который действует идеально. В следующем сезоне мы должны выступать так.

– После Монцы пресса называла непобедимым и недосягаемым. Что ты об этом думаешь?

– Дело не только в Ферстаппене, но и в «Ред Булл». Ферстаппен проводит прекрасный сезон, но и «Ред Булл» ни в чем не ошибается – ни в стратегии, ни при принятии важных решений. Команда берет штрафы там, куда, как считает, привезет сильнейшую машину. «Ред Булл» проводит фактически идеальный сезон, поэтому победить их очень тяжело. Но они не являются непобедимыми и недосягаемыми. Шанс есть в каждой гонке, и мы будем стараться.

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