Йост Капито: «Авария в Абу-Даби повлияла на конкурентоспособность Латифи»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито рассказал о причине неудач .

В нынешнем сезоне Латифи не заработал ни одного очка и предположительно покинет команду в конце года. По мнению Капито, на результаты повлияла авария на Гран-при Абу-Даби-2021, которая сыграла ключевую роль в развязке чемпионата. После нее Николас получал угрозы.

«Мы должны были вернуть ему уверенность и говорили, что он не сделал ничего плохого. Но это был конец сезона, поэтому он не появлялся на базе каждый день, и мы не хотели слишком активно участвовать. Но команда знала, что происходит.

Он отключился от соцсетей. Думаю, мы ухудшили бы ситуацию, если бы чересчур вмешивались. С такими вещами человек вынужден справляться самостоятельно. Он знал, что может рассчитывать на поддержку.

Конечно, авария не должна была произойти, но это гонки – инциденты случаются. И мы никогда не виним пилота, ведь столкновения возможны. Если ты этого не хочешь, лучше оставаться дома. Я считаю, авария тоже повлияла на то, что в этом сезоне он долго не мог стать конкурентоспособным. Безусловно, она сказалась на его пилотаже. На меня это точно повлияло бы, убежден. Поэтому мы пытались вернуть ему уверенность, поддерживали на протяжении всего сезона и знали, что он вернется», – заявил Капито в подкасте High Performance.

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