Руководитель «Астон Мартин»: «У нас большие надежды на Гран-при Сингапура»

Майк Крак рассчитает на успех на ближайших этапах.

Руководитель команды особо отметил , который должен подойти Себастьяну Феттелю и характеристикам машины.

«Полагаю, нас ждут несколько гонок, где машина будет более конкурентоспособной. В Зандворте был потенциал пробиться в третий сегмент квалификации – у Себастьяна возникла проблема в 13-м повороте, которая помешала ему продвинуться вперед. Я считаю, это обнадеживающий знак на ближайшие гонки.

В Сингапуре он (Феттель) всегда выступал очень хорошо, так что у нас большие надежды на то, что получится показать успешный результат до конца сезона. Мы довольно уверенно настроены перед ближайшими гонками, особенно после уик-энда в Зандворте. В Сингапуре будут обновления, и трасса близка по уровню прижимной силы к Зандворту и Будапешту. Мы вполне уверены, что выступим там лучше», – сообщил Крак.

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