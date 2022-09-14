Макс Ферстаппен о финише Гран-при Италии: «У нас просто закончились оставшиеся круги. Так бывает»

Пилот выступил в защиту дирекции гонки на .

По мнению Ферстаппена, к финишу гонки за машиной привело скорее неудачное стечение обстоятельств, чем нерешительность и излишняя осторожность дирекции гонки.

«Насколько я понял, на болиде заклинило коробку передач. Поэтому у них ушло так много времени. А также потому что в том месте между барьерами не было зазора, куда можно было бы закатить болид. Вот почему им понадобился кран, и почему все это заняло так много времени.

Полагаю, у них просто кончилось время. Так бывает. Обычно всем хочется, чтобы гонка заканчивалась нормально, под зелеными сигналами. Но да, увы, у нас просто закончились круги.

Как бы то ни было, в тот момент я ехал на свежем «софте», поэтому у меня не было никаких опасений относительно рестарта. То есть, даже если бы нас отправили на один последний круг. В итоге круги просто кончились. Им нужно было продлить гонку, но это оказалось невозможно», – рассказал Ферстаппен.

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