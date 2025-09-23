Лоран Мекьес: «Ред Булл» старается много рисковать, чтобы узнать как можно больше»

Мекьес рассказал о новом подходе «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл » подвел итоги Гран-при Азербайджана .

«Мы получили хорошие ответы в Монце и в Баку. Мы осознаем, что это две очень, очень специфических трассы.

Следующую гонку мы рассматриваем не с точки зрения отставания от соперников. Сингапур – это другой вызов. Как мы с ним справимся? Как применить полученные знания? Насколько мы сможем проверить обнаруженное и насколько сильно планируем рисковать?

Сейчас мы стараемся много рисковать, чтобы узнать как можно больше перед финалом сезона», – отметил Мекьес.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

