Лоран Мекьес: «Ред Булл» старается много рисковать, чтобы узнать как можно больше»
Мекьес рассказал о новом подходе «Ред Булл».
Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Азербайджана.
«Мы получили хорошие ответы в Монце и в Баку. Мы осознаем, что это две очень, очень специфических трассы.
Следующую гонку мы рассматриваем не с точки зрения отставания от соперников. Сингапур – это другой вызов. Как мы с ним справимся? Как применить полученные знания? Насколько мы сможем проверить обнаруженное и насколько сильно планируем рисковать?
Сейчас мы стараемся много рисковать, чтобы узнать как можно больше перед финалом сезона», – отметил Мекьес.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Последние новости