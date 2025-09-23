  • Спортс
  • Андреа Кими Антонелли: «Уик-энды со спринтами получаются интересными и насыщенными. Я был бы не против, если бы их стало больше»
Андреа Кими Антонелли: «Уик-энды со спринтами получаются интересными и насыщенными. Я был бы не против, если бы их стало больше»

Антонелли не против увеличения количества спринтов.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о том, что в целом не видит ничего плохого в идее увеличения количества гоночных уик-эндов, в рамках которых будут проходить спринт-заезды.

Ранее руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали заявлял о планах в будущем увеличить количество спринтов в сезоне с 6 до 10.

«Для гонщика это испытание, вызов – всего одна практика, после чего ты сразу отправляешься в квалификацию, а потом в спринт. Испытание состоит в том, чтобы понять, насколько сильно ты можешь атаковать. И у тебя будет всего одна практика для того, чтобы собрать как можно больше информации и подготовиться как к квалификации, так и к гонке.

И с учетом того, что потом [в том числе для сбора информации о работе болида] у вас будет спринт, уик-энд получается непростым и напряженным. И это хорошо.

Уик-энды со спринтами получаются интересными и насыщенными. Лично мне понравились те уик-энды со спринтами, что мы уже провели в этом году, так что я был бы не против, если бы их стало больше», – рассказал Антонелли.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
