  Журналист Слэйтер о 100-милионной компенсации Хорнера: «Причина в том, что в системе «Ред Булл» Кристиан руководил несколькими компаниями»
Журналист Слэйтер о 100-милионной компенсации Хорнера: «Причина в том, что в системе «Ред Булл» Кристиан руководил несколькими компаниями»

Стали известны подробности 100-милионной компенсации Хорнера.

Корреспондент Sky Sports Крейг Слэйтер рассказал о том, по каким причинам Кристиан Хорнер получил от «Ред Булл» компенсацию в размере $100 млн.

По словам Слэйтера, причиной стало то, что в системе «Ред Булл» Хорнер занимал должность не только руководителя команды «Формулы-1», но и был директором нескольких других подразделений.

«Признаюсь, сам я не видел бумаг о расторжении, но хорошо осведомленные источники, с которыми я смог связаться, дали понять, что сумма компенсации Хорнеру со стороны «Ред Булл» составила примерно $100 млн.

Причина столь большой суммы компенсации – а Хорнер еще и пошел на определенные уступки в процессе переговоров, у него была возможность получить даже больше, – заключается в том, что в системе «Ред Булл» Хорнер занимал руководящие должности сразу в нескольких компаниях.

Он был боссом команды «Ред Булл» в «Формуле-1», был директором моторного подразделения «Ред Булл», а также был директором компании «Ред Булл» по разработке продвинутых технологий. Именно поэтому сумма компенсации столь велика. Его контракт на работу во всех этих компаниях был рассчитан до конца 2031 года», – рассказал Слэйтер.

Кристиан Хорнер окончательно покинул «Ред Булл». Отступные составили $100 млн (The Race)

