Джеймс Воулз: «В Сингапуре «Уильямс» столкнется с трудностями»

В «Уильямсе» отметили, что не рассчитывают на успех в Сингапуре.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз подчеркнул, что в Сингапуре команде вряд ли удастся повторить успех и подняться на подиум, как в Баку.

«Мое предсказание – а оно может быть ошибочным – заключается в том, что в Сингапуре мы столкнемся с трудностями. Когда мы настраиваем антикрыло на максимальный уровень прижимной силы, то болид становится неоптимизированным.

Для ясности: мы используем прошлогоднее антикрыло. Мы не занимались улучшением в этой области. Но впереди еще есть несколько потрясающих для нас трасс: думаю, Абу-Даби, Лас-Вегас, Бразилия и Мексика нам подойдут», – сказал Воулз.

