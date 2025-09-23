Шарль Леклер о 9-м месте: «Должен быть строг к себе»

Леклер недоволен своим выступлением в Баку.

Пилот «Феррари » прокомментировал стратегию на Гран-при Азербайджана , где финишировал 9-м.

На 19-м круге Леклер перешел с шин «медиум» на «хард».

«Было непросто выбрать правильную стратегию. «Медиум»-«хард» или «хард»-«медиум» – оба варианта были довольно похожи. На бумаге результат был одним и тем же. Оставалось надеяться, что большинство быстрых болидов будут на той же стратегии.

Я оказался позади Лиама [Лоусона], который был очень быстр на прямых и очень силен в последнем секторе. Обгонять было трудно – даже болиды с другой стратегией. Я застрял позади него до конца гонки. Печально, но он хорошо справился.

Единственное, что я могу, это быть строгим к себе: в квалификации я выступил недостаточно хорошо, допустив ошибку в третьем сегменте. Я провожу сильный сезон, но в Баку проехал не лучшим образом – и заплатил за это», – сказал Леклер.

