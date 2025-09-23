  • Спортс
  • Энтони Дэвидсон об аварии Пиастри: «Гонщик такого калибра, лидирующий в чемпионате, не может позволять себе подобных ошибок»
2

Энтони Дэвидсон об аварии Пиастри: «Гонщик такого калибра, лидирующий в чемпионате, не может позволять себе подобных ошибок»

Дэвидсон провел разбор аварии Пиастри.

Технический эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон высказался о причинах аварии Оскара Пиастри на первом круге Гран-при Азербайджана.

«Для Пиастри все пошло не так в пятом повороте. Мне кажется, на Пиастри повлиял Хюлькенберг, который прямо перед ним попытался обойти по внешней траектории одного из пилотов «Хааса».

Мне кажется, увиденное немного подтолкнуло Пиастри к тому, чтобы попробовать сделать то же самое, и он подумал: «Я смогу там затормозить».

В некоторой степени Оскара оправдывает то, что он следовал примеру другого гонщика, который тоже тормозил очень поздно. Но в данной ситуации Пиастри явно неправильно оценил расстояние до другой машины, что в итоге застигло его врасплох, и из-за чего он в итоге и врезался в заграждение.

Думаю, если бы ехавший впереди него Хюлькенберг начал тормозить чуть раньше, то и сам Оскар бы тоже затормозил раньше. Хотя я понимаю, что это выглядит как поиск оправданий для Пиастри.

На деле же гонщик такого калибра, лидирующий в чемпионате, не может позволять себе допускать подобные ошибки. Так что да, уик-энд определенно обернулся для Пиастри разочарованием», – рассказал Дэвидсон.

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoЭнтони Дэвидсон
logoНико Хюлькенберг
logoЗаубер
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Гран-при Азербайджана
logoМакларен
