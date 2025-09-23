Оливер Бермэн: «Пытался заставить соперников ошибиться. Но в «Ф-1» это не так просто»

Бермэн объяснил, почему оказался 12-м в Баку.

Пилот «Хааса » подвел итоги Гран-при Азербайджана , где финишировал 12-м.

«По ощущениям у нас был хороший темп. Я застрял за несколькими болидами, когда был на «харде». К счастью, когда я перешел на «медиум», то оказался в чистом воздухе, но… было уже слишком поздно. Мы потеряли слишком много времени на первом отрезке.

Гонка была очень скучной. Но мы все равно атаковали и искали возможности, пытаясь заставить соперников ошибиться. Но мы в «Ф-1», здесь так просто не ошибаются», – сказал Бермэн .

