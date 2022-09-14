Жан Алези: «Бинотто, как и следует настоящему лидеру, всегда защищает своих людей»

Бывший пилот «Формулы-1» высказался в защиту , отметив, что считает его хорошим руководителем для «Феррари».

«Честно говоря, я правда считал, что после настолько безумной квалификации у Леклера есть шанс выиграть в Монце. Это оказалось не так, но у меня есть пара слов поддержки, которые я бы хотел сказать в адрес Маттиа Бинотто. Я восхищаюсь его чувством справедливости, потому что он, как и следует настоящему лидеру, всегда защищает своих людей.

И это правильный подход. Например, никто не знает имя инженера, который ошибся и выбрал неправильный путь при разработке конструкции болида «Мерседеса». И точно так же нужно защищать людей в «Феррари», даже если они ошибаются при выборе стратегии.

Как истинный поклонник «Феррари» я также убежден, что Бинотто следует искать пути усиления команды в будущем. Им может помочь более агрессивный подход при выборе стратегии, также нужно стремиться быстрее определять оптимальный вариант настроек болида – с чем, судя по всему, сейчас лучше справляется «Ред Булл».

С другой стороны, я совершенно убежден в том, что проблемы с надежностью болида этого года будут решены и «Феррари» сможет рассчитывать на хороший двигатель в гонках. И «Феррари» не хватает лишь нескольких небольших доработок», – рассказал Алези.

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