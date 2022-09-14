Дэвид Култхард о Гран-при Италии: «Кажется, в ФИА не совсем понимают, что «Ф-1» – это в первую очередь спорт»

Бывший пилот «Формулы-1» остался недоволен действиями дирекции гонки на – и их решением закончить заезд за машиной безопасности.

«Проблема в том, что нас держали в полном неведении. До нас доходило совсем мало информации. При этом подавляющему большинству команд была передана совсем другая информация.

Вообще процедура вполне понятна. Обычно, когда дирекция гонки дает команду, отстающим разрешается обгонять и вернуться в круг с лидером. Это в любом случае всегда довольно трудоемкий процесс, но в этот раз команда почему-то вообще не была дана. И вся эта ситуация оставила у меня неприятные ощущения.

Мы были свидетелями действительно захватывающей гонки и могли бы наблюдать за невероятным финишем с борьбой лидеров на «софте». Меньше чем год назад мы видели, насколько захватывающим может быть такой финиш.

Мне кажется, в не совсем понимают, что они должны быть не просто руководящим органом, который ставит безопасность во главу угла. Что – это в первую очередь спорт, шоу», – рассказал Култхард.

«Ф-1» разочарована финишем за сэйфти-каром – без борьбы, но по правилам. И сейчас виновны команды

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