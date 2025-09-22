8 команд «Ф-1» побывали на подиуме за последние 12 месяцев
В «Ф-1» за последний год на подиум попали почти все команды – кроме двух.
Подиум Карлоса Сайнса на Гран-при Азербайджана позволил «Уильямсу» стать 8-й командой за последние 12 месяцев, которая попала на подиум.
Единственные, кого не было в первой тройке за этот период, – «Хаас» и «Астон Мартин».
Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!
