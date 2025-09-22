  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла об аварии Пиастри: «Оскар уже думает о том, чему смог научиться»
0

Андреа Стелла об аварии Пиастри: «Оскар уже думает о том, чему смог научиться»

В «Макларене» рассказали о реакции Пиастри на аварию в Баку.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла уверен, что авария на Гран-при Азербайджана сделает Оскара Пиастри сильнее.

«Он завершил уик-энд без очков и многому научившись. Я поговорил с Оскаром, и он уже думает о том, чему смог научиться, и с нетерпением ждет следующую гонку. Также мы сказали Оскару, что сегодня, даже если бы не было никаких ошибок, вряд ли бы удалось набрать много очков после старта с 9-го места.

Фальстарт? Это избыток рвения. Думаю, одна из сильнейших черт Оскара – то, как быстро он учится, становится лучше и возвращается сильнее. Вот почему он был настолько успешен в каждой категории. Мне кажется, то же самое произойдет и в его карьере в «Формуле-1». Мы увидим это в оставшейся части сезона», – отметил Стелла.

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: ESPN
logoАндреа Стелла
logoОскар Пиастри
Гран-при Азербайджана
logoМакларен
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джеймс Воулз: «Навсегда запомню подиум Сайнса. На базе у всех слетит крыша»
37 минут назад
8 команд «Ф-1» побывали на подиуме за последние 12 месяцев
3сегодня, 04:19
Юки Цунода: «Будет здорово, если в каких-то гонках смогу помочь Ферстаппену в борьбе за титул»
21вчера, 17:46
Шарль Леклер о недопонимании с Хэмилтоном: «Вряд ли 8-е место улучшило бы мое настроение»
19вчера, 17:28
Тото Вольфф: «Больше обновлений болида у «Мерседеса» не будет»
8вчера, 17:14
«Уильямс» завоевал первый с 2017-го подиум в полноценной гонке
3вчера, 17:03
Юки Цунода: «Пока темп не такой сильный, как у Ферстаппена, но я прогрессирую»
11вчера, 16:58
Джордж Расселл: «Сайнс провел потрясающую гонку – мне пришлось выложиться на максимум, чтобы хотя бы попробовать его опередить»
1вчера, 16:47
Карлос Сайнс: «Год назад я поставил на «Уильямс» и по-настоящему верю в проект»
1вчера, 16:47
Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»
10вчера, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото