Джеймс Воулз: «Навсегда запомню подиум Сайнса. На базе у всех слетит крыша»

В «Уильямсе» подвели итоги уик-энда в Баку.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз отреагировал на результаты Гран-при Азербайджана , где Карлосу Сайнсу удалось финишировать 3-м, а Алексу Албону – 13-м.

«За свою карьеру мне довелось поспособствовать нескольким подиумам, но этот я запомню навсегда. Мы добились его вместе как команда – команда, которая недавно была в конце пелотона и боролась чисто за выживание. И теперь она в борьбе возвращает свои позиции.

Карлос провел феноменальную гонку – исключительный пилотаж от старта до финиша. Было приятно наблюдать за ним. Можно было увидеть и услышать, как многое это значит для него. Уверен, это позитивный импульс, который станет основой для будущего развития Карлоса.

Что касается Алекса, то порой бывают и такие дни. У него был темп – мы видели это на протяжении всего уик-энда – но после раннего инцидента в квалификации все усложнилось. И все же он пробился вперед и финишировал вблизи очковой зоны.

Теперь не могу дождаться, когда вернусь с трофеем на базу в понедельник и почувствую, как у всех слетает крыша. Этот результат – награда за невероятную самоотверженность всего коллектива, который отдает большую часть своей жизни этой команде», – написал Воулз в соцсетях.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

