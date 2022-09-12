Гюнтер Штайнер остался недоволен стюардами Гран-при Италии: «В ситуации Магнуссена штраф был вряд ли уместен»

Руководитель остался недоволен действиями стюардов на Гран-при Италии.

Штайнера возмутил инцидент, произошедший на старте. получил удар со стороны болида Валттери Боттаса – в результате чего на машине Магнуссена был поврежден диффузор.

Датчанин после столкновения был вынужден срезать шикану, за что был оштрафован на 5 секунд – этот штраф Магнуссен впоследствии отбыл во время первого пит-стопа:

«Дело в том, что эту гонку нам по сути испортили стюарды. Магнуссен получил штраф за то, что не мог оставаться на гоночной траектории. Но когда задние колеса твоего болида находятся в воздухе, оставаться на траектории довольно трудно. Так что в данной ситуации штраф был вряд ли уместен».

Штайнер также остался недоволен тем, что гонка завершилась за машиной безопасности, и Мик Шумахер лишился возможность продолжить успешный прорыв и попробовать попасть в топ-10:

«Вряд ли нам стоит еще раз предметно обсуждать такое окончание гонки. Случившееся уже не изменить, но дирекция гонки справилась со всем этим не лучшим образом. В остальном Мик отлично поработал, прорвавшись на 12 место – особенно с учетом нехватки практики в этот уик-энд и не лучшего темпа «Хааса» на этой трассе».

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