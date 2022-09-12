Андреас Зайдль о финишах за машиной безопасности: «Команды «Ф-1» не нашли лучшее решение и проголосовали за сохранение регламента»

высказался о завершении Гран-при Италии за машиной безопасности.

По словам руководителя , после скандального Гран-при Абу-Даби-2021 командам предоставили возможность изменить правила, чтобы избежать подобных ситуаций, но подходящее решение не было найдено.

«После случившегося в прошлом году в Абу-Даби было много обсуждений между ФИА, «Формулой-1» и всеми командами по поводу того, как можно изменить правила, чтобы гонки никогда не заканчивались за машиной безопасности. Несмотря на то, что ФИА и активно призывали нас найти решения – это было дело команд, – мы не смогли согласовать лучший вариант, который бы являлся справедливым со спортивной точки зрения.

Поэтому просто нужно принять, что такие ситуации, к сожалению, могут происходить», – заявил Андреас.

Ранее звучали предположения о том, что по истечении определенного процента дистанции гонку можно прерывать красными флагами вместо введения режима виртуальной или реальной машины безопасности. Зайдль сообщил, что это не так просто, однако не объяснил, почему.

Кроме того, менеджер отметил, что предложение сохранить текущий регламент в итоге поддержали все коллективы:

«Мы проголосовали за сохранение регламента. Насколько я помню, так проголосовали абсолютно все команды.

Возможно, это звучит легко – надо что-то придумать, скажем, всегда вывешивать красные флаги. На самом деле все не так просто. Мы подробно все обсудили и не пришли к более удачному решению».

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